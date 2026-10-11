Заявление МИД Казахстана об атаках на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает атаки ополченцев-хуситов на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, повлекшие человеческие жертвы.

Подобные нападения недопустимы с гуманитарной точки зрения и нарушают нормы международного права.

Данные действия подрывают усилия по стабилизации ситуации в Йемене и препятствуют политическому урегулированию конфликта.

Призываем к незамедлительному прекращению атак и разрешению кризиса исключительно политико-дипломатическими средствами.

Казахстан выражает солидарность Королевству Саудовская Аравия и подтверждает его право на защиту суверенитета и безопасности в соответствии с Уставом ООН.