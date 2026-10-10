Заместитель Министра иностранных дел РК Ардак Зебешев встретился с делегацией греческой промышленной группы Metlen Energy & Metals. Стороны обсудили ход реализации проекта компании по переработке металлургических отходов и извлечению меди, цинка, никеля, кобальта и других ценных металлов.

В состав делегации вошли Коммерческий директор направления M Critical & Rare Metals Александрос Контузоглу и Юридический консультант Metlen Energy & Metals, Сопредседатель Казахстанско-Греческого делового совета Томас Ламнидис.

«Планы компании по переработке металлургических отходов отвечают приоритетам Правительства в сфере переработки промышленных отходов, ресурсоэффективности и развития производств с высокой добавленной стоимостью. Мы готовы содействовать дальнейшему развитию проекта и взаимодействию с профильными министерствами, акиматами и казахстанскими компаниями», – сказал Ардак Зебешев.

Стороны обсудили поэтапную модель реализации проекта, вопросы логистики и меры государственной поддержки. АО «НК «KAZAKH INVEST» готово обеспечить сопровождение проекта на всех этапах.

А. Зебешев пригласил делегацию Metlen принять участие в Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (KGIR), который пройдет 22 октября в Шымкенте.