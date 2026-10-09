Посол Ирландии вручил копии верительных грамот

Астана, 9 октября 2026 г. – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирландии в Республике Казахстан Джулиана Клэра.

А.Исетов поздравил ирландского дипломата с назначением, пожелал успешной работы и отметил важность активизации деятельности по укреплению казахско-ирландских отношений.

В ходе беседы собеседники рассмотрели перспективы активизации политического диалога, наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, а также расширения сотрудничества в образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций.

Дж.Клэр выразил признательность за оказанный приём и подтвердил намерение активно содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Ирландией.

По итогам встречи дипломаты подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании регулярных контактов и совместной проработке вопросов двусторонней повестки.