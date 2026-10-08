Заместитель министра иностранных дел РК принял Президента Тюркской академии
Астана, 8 октября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял Президента Тюркской академии Ш.Мустафаева.
В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Тюркской академией.
А. Исагалиев отметил важную роль Тюркской академии в укреплении научных и академических связей между тюркскими государствами и выразил заинтересованность Казахстана в поддержке деятельности Академии.
Стороны обменялись мнениями по вопросам изучения общего историко-культурного наследия тюркского мира, реализации научных проектов и расширения взаимодействия между научными сообществами.