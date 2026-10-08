Казахстан и Греция наметили новые направления для совместных инвестиций

Заместитель министра иностранных дел РК Ардак Зебешев встретился с Послом Греческой Республики в Казахстане Антониа Кацуру.

Стороны обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и продвижение совместных проектов.

«Мы хотим, чтобы партнерство Казахстана и Греции измерялось не только объемами поставок нефти, но и числом новых производств, внедренных технологий и созданных рабочих мест. Интерес греческого бизнеса к Казахстану становится все более практическим, и сейчас самое время перейти от общих договоренностей к конкретным экономическим результатам. Мы готовы сопровождать каждого инвестора – от первых переговоров до запуска предприятия», – подчеркнул А.Зебешев.

Этот интерес уже подкреплен конкретными проектами. В Казахстане работают почти 50 предприятий с греческим капиталом. В портфеле казахстанско-греческого сотрудничества 8 инвестиционных проектов на общую сумму 133,5 млн долларов США. Один из них уже реализуется – строительство компанией SABO трех заводов по переработке твердых бытовых отходов в Усть-Каменогорске, Семее и Актобе. Еще пять проектов на 122 млн долларов находятся в активной проработке. Среди них – производство лифтового оборудования компании Doppler в Астане, завод молочной продукции Desserta Hellas в Акмолинской области, а также проекты в сферах переработки промышленных и бытовых отходов и солнечной энергетики. Компания METLEN Energy & Metals изучает возможности переработки металлургических отходов с извлечением меди, цинка, никеля, кобальта и других критически важных металлов.

Основу экономического партнерства сегодня составляет энергетика. Казахстан – второй по величине поставщик сырой нефти в Грецию: на его долю приходится около 24% греческого импорта нефти. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил 2,4 млрд долларов США, а за январь–июль 2026 года – 1,5 млрд долларов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.