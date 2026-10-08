Посол Ирана вручил копии Верительных грамот

8 октября 2026 г., Астана – Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял копии Верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Казахстан Махмуда Сафари Фархуда.

А.Исагалиев выразил уверенность в том, что его дипломатическая миссия будет способствовать дальнейшему укреплению традиционных дружественных отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Ираном.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения торгово-экономического партнерства и укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание было уделено вопросам наращивания объемов взаимной торговли, развития транспортно-логистического сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей.

В завершение встречи дипломаты подтвердили готовность к поддержанию активного и конструктивного взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.