Туркменбаши, 7 октября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках формата Консультативных встреч, а также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Глава МИД Казахстана М.Тлеуберди отметил, что с момента проведения первого саммита в 2018 году была проделана большая работа по укреплению атмосферы доверия и сближению государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

«Благодаря политической воле Глав государств, отношения между нашими братскими государствами вышли на качественно новый уровень. Консультативные встречи придали значительный импульс всестороннему углублению сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, логистики и цифровых технологий», – отметил

М. Тлеуберди.

По итогам совещания министры согласовали проекты повестки дня и итоговых документов, планируемых к подписанию в ходе восьмойКонсультативной встречи, которая состоится 8 октября 2026 года в

г.Туркменбаши.