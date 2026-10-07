Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Туркменбаши, 7 октября 2026 года - Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества в формате СНГ.

М. Тлеуберди проинформировал участников заседания о подходах Казахстана по вопросам взаимодействия в рамках данной международной организации и высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие потенциала Содружества.

Основной фокус работы Совета министров иностранных дел был сконцентрирован на подготовке предстоящего Саммита СНГ, который пройдет с участием лидеров стран Содружества 9 октября в Туркменистане. В частности, министры одобрили политические заявления глав государств по случаю 35-летия образования СНГ и по вопросам сохранения исторической памяти.

Также одобрены проекты документов, направленных на укрепление сотрудничества в сферах безопасности, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в области транспорта, науки, космоса и информационно-коммуникационных технологий.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках Содружества, высказались за практическую реализациюдостигнутых договоренностей и повышениеэффективности механизмов многостороннего сотрудничества.