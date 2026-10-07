Казахстан представил в ООН результаты системных реформ в сфере защиты прав женщин

В рамках рассмотрения Шестого периодического доклада Республики Казахстан о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин казахстанская делегация представила Комитету ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин результаты законодательных и институциональных преобразований последних лет в сфере защиты прав женщин и обеспечения гендерного равенства.

В состав делегации вошли высокие представители министерств культуры и информации, юстиции, науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, внутренних дел, иностранных дел, Судебной администрации, Генеральной прокуратуры, а также Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан отметил, что предметное взаимодействие с договорными органами ООН является важной составляющей последовательной работы Казахстана по совершенствованию национальной системы защиты прав человека.

Было отмечено, что Казахстан продолжит курс на расширение участия женщин в принятии решений, сокращение экономического неравенства, предупреждение всех форм насилия и создание условий, при которых закрепленные законом права получают реальное практическое обеспечение.

Особое внимание в ходе диалога было уделено переходу от законодательных гарантий к практической защите женщин от насилия. Принятый в 2024 году Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей усилил уголовную ответственность за семейно-бытовое насилие.

В 2024 году по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принят Закон РК «О противодействии торговле людьми», усилена уголовная ответственность и совместно с Международной организацией по миграции внедрен стандарт выявления жертв.

Казахстан продолжает сотрудничество со структурами ООН и гражданским обществом по вопросам гендерного бюджетирования, поддержки семьи, предупреждения дискриминации и реализации повестки «Женщины, мир и безопасность».

Значительный прогресс достигнут в расширении участия женщин в принятии решений. По итогам выборов 2026 года женщины получили 33,8% мест в Курултае – 49 из 145 депутатских мандатов. Две женщины избраны заместителями Председателя Курултая, еще три возглавили постоянные комитеты. Высокий уровень представительства женщин сохраняется и на государственной службе, где они составляют 55% всех служащих и занимают 39% руководящих должностей.

Существенные результаты достигнуты в обеспечении экономической самостоятельности женщин. Сегодня женщины возглавляют 48,2% субъектов малого и среднего предпринимательства страны – около 1,1 млн предприятий, на которых создано свыше 1,5 млн рабочих мест. В экономике Казахстана занято порядка 4,5 млн женщин. Одновременно расширяется участие женщин в науке, цифровой экономике и высокотехнологичных отраслях. В рамках специализированных программ более 10 тыс. женщин прошли обучение цифровым навыкам.

Заметные результаты достигнуты в сфере охраны здоровья и социальной поддержки женщин. За последние пять лет материнская смертность сократилась на 75%, а охват сельских женщин профилактическими осмотрами вырос с 62% до 81%. Одновременно расширяется доступ женщин и девочек с инвалидностью к специализированной медицинской помощи, занятости и безбарьерной инфраструктуре.

На международном уровне Казахстан последовательно продвигает вопросы защиты женщин от насилия. По инициативе страны Совет ООН по правам человека принял резолюцию 57/18 «Искоренение домашнего насилия», закрепившую проблематику домашнего насилия в международной правозащитной повестке.