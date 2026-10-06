Казахстан и Индия намерены укреплять стратегическое партнерство
Астана, 6 октября 2026 года - Заместитель Министра иностранных дел РК Арман Исагалиев провёл встречу с Послом Республики Индия РК Казахстане Сайласом Тангaлом.
Стороны отметили устойчивую динамику двусторонних отношений и рост взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Высоко оценены итоги недавней встречи Президента РК К.Токаева и Премьер-министра Индии Н.Моди в рамках XVIII Саммита БРИКС в Нью-Дели, придавшей новый импульс двустороннему сотрудничеству. Стороны подчеркнули важность реализации достигнутых договорённостей в сферах энергетики, цифровизации, высоких технологий и креативных индустрий.
Отдельное внимание уделено укреплению взаимодействия Казахстана и Индии на многосторонних площадках, включая СВМДА.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить работу по укреплению казахско-индийского стратегического партнёрства.