Казахстан и Индия намерены укреплять стратегическое партнерство

Астана, 6 октября 2026 года - Заместитель Министра иностранных дел РК Арман Исагалиев провёл встречу с Послом Республики Индия РК Казахстане Сайласом Тангaлом.

Стороны отметили устойчивую динамику двусторонних отношений и рост взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Высоко оценены итоги недавней встречи Президента РК К.Токаева и Премьер-министра Индии Н.Моди в рамках XVIII Саммита БРИКС в Нью-Дели, придавшей новый импульс двустороннему сотрудничеству. Стороны подчеркнули важность реализации достигнутых договорённостей в сферах энергетики, цифровизации, высоких технологий и креативных индустрий.

Отдельное внимание уделено укреплению взаимодействия Казахстана и Индии на многосторонних площадках, включая СВМДА.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить работу по укреплению казахско-индийского стратегического партнёрства.