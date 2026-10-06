Казахстан принял участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану

Специальный представитель Президента Республики Казахстан по Афганистану Еркин Тукумов принял участие в 8-м заседании Московского формата консультаций по Афганистану на уровне специальных представителей и старших должностных лиц.

Участники обсудили политическую и экономическую ситуацию в Афганистане, вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков, а также дальнейшие перспективы взаимодействия с Кабулом.

Е.Тукумов отметил положительную динамику торгово-экономического сотрудничества и заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении торговли, производственной кооперации и транспортной связанности.

Казахстан также подчеркнул важность продолжения гуманитарной поддержки Афганистана. В июне т.г. стране направлено порядка 319 тонн гуманитарной помощи, включая 161 тыс. единиц лекарственных средств и медицинских изделий. Отмечено продолжающееся практическое взаимодействие в сфере противодействия наркотрафику, в том числе по подготовке афганских специалистов-кинологов и передаче служебных собак.

Ввиду сохраняющихся разногласий между афганской и пакистанской сторонами участникам не удалось согласовать итоговое совместное заявление. Вместе с тем стороны подтвердили востребованность Московского формата как площадки для регионального диалога и координации сотрудничества по вопросам мира, безопасности и развития Афганистана.

За январь–июль 2026 года товарооборот с Афганистаном составил 581,1 млн долларов США, увеличившись в 2,4 раза. Отдельное внимание уделено развитию региональных транспортных коридоров и участию казахстанского бизнеса в инфраструктурных проектах.