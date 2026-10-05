Казахстан и ОБСЕ подтвердили заинтересованность в развитии диалога и доверия

Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провёл встречу со Специальным представителем действующего Председателя ОБСЕ по содействию диалогу и укреплению доверия Сержом Румином.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетам председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году, а также подготовки к Совету Министров иностранных дел, который пройдет в декабре текущего года в Лугано (Швейцария).

Отдельное внимание было уделено деятельности Специального представителя, включая вопросы содействия диалогу и укреплению доверия, актуальной международной повестки, а также межрелигиозного и межконфессионального взаимодействия.

Заместитель министра отметил опыт Казахстана в продвижении межрелигиозного и межконфессионального диалога. В этой связи была отмечена роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий как уникальной международной платформы для открытого диалога, взаимопонимания и укрепления доверия между представителями различных конфессий.

Особое внимание было уделено активной роли Казахстана в рамках центральноазиатского сотрудничества.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии контактов и обмене опытом в целях содействия диалогу, укреплению взаимного доверия и поиску совместных подходов к актуальным вопросам международной повестки.