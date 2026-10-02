Казахстан и Израиль укрепляют двусторонние связи

Астана, 2 октября 2026 года – Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев встретился с Послом Государства Израиль в Республике Казахстан Йоавом Быстрицким. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Одним из приоритетных направлений было определено дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи рассмотрена повестка предстоящего в текущем году заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По итогам встречи достигнута договоренность активизировать работу по развитию партнерства в таких важных сферах, как информационные технологии, сельское хозяйство и инновации.