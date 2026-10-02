Казахстан и Катар обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

Астана, 2 октября 2026 года – Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Послом Государства Катар в Республике Казахстан Абдаллой Хусейном Джабером.

Стороны обсудили состояние и перспективы казахско-катарских отношений. Отмечена положительная динамика политического диалога и эффективное взаимодействие двух стран на региональных и международных площадках.

Основное внимание было уделено дальнейшему укреплению казахстанско-катарского стратегического партнерства, развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Рассмотрены перспективные направления сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, энергетики и логистики.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по плану взаимных визитов и совместных мероприятий, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений.