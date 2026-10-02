Посол Казахстана вручила верительные грамоты Президенту Венгрии

Посол Казахстана в Венгрии Анель Бақытбекқызы вручила верительные грамоты Президенту Республики Венгрии Андрашу Балинту Бака.

В ходе двусторонней встречи Посол передала Президенту Республики Венгрии теплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Был рассмотрен широкий круг вопросов казахстанско-венгерского сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства, поддержании активного политического диалога и расширении практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Было отмечено, что отношения Казахстана и Венгрии опираются на традиционно дружественные связи и историческую близость двух народов. Стороны подчеркнули важность дальнейшего наполнения стратегического партнерства конкретными совместными проектами и инициативами.

Особое внимание было уделено реализации новых взаимовыгодных проектов, а также перспективам подготовки предстоящих двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях в контексте предстоящего в 2027 году 35-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая развитие отношений между Казахстаном и Европейским союзом, а также взаимодействие в формате «Центральная Азия - Европейский союз». Была отмечена потенциальная роль Казахстана и Венгрии в дальнейшем укреплении торгово-экономических, инвестиционных и транспортно-логистических связей между Центральной Азией и Европой.

Посол подчеркнула, что Венгрия является одним из близких и надежных партнеров Казахстана в Европейском союзе, и выразила готовность содействовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, культурно-гуманитарной, образовательной сферах и по линии народной дипломатии.

Посол также проинформировала Президента Венгрии об институциональных преобразованиях, осуществляемых в Казахстане в 2026 году, в том числе о вступлении в силу новой Конституции, создании «Қазақстан Халық Кеңесі», учреждении должности Вице-президента, а также о состоявшихся 23 августа 2026 года выборах депутатов Курултая Республики Казахстан.

Андраш Балинт Бака передал наилучшие пожелания Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, отметил стратегический характер казахстанско-венгерских отношений и подчеркнул значение Казахстана как надежного партнера Венгрии в Центральной Азии.

Президент Венгрии выразил готовность поддерживать дальнейшее укрепление двусторонних связей и раскрытие новых направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В рамках состоявшихся после церемонии контактов Посол также провела беседы с Государственным секретарем МИД Венгрии по двусторонним отношениям Кларой Бреуер и руководителем Директората по общественным и международным связям Офиса Президента Венгрии Дьердем Керекешем. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии казахстанско-венгерских отношений и обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами.