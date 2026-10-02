Переход на новый этап партнёрства обсуждён с главой МИД Дании

Астана, 2 октября 2026 г. – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Министром иностранных дел Королевства Дания Ларсом Лёкке Расмуссеном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимовыгодного казахско-датского сотрудничества, а также обменялись мнениями по региональной и глобальной повестке дня.

Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического сотрудничества. В частности, отмечена поступательная тенденция роста взаимного товарооборота и притока прямых иностранных инвестиций

(в 2025 г. объем взаимной торговли достиг 163 млн. долл. США,

а совокупный объём прямых датских инвестиций в экономику Казахстана с 2005 года превысил 394 млн. долл. США).

При этом одним из наиболее значимых совместных инвестиционных проектов является строительство «Carlsberg Group» в Илийском районе Алматинской области завода по производству безалкогольных напитков «PepsiCo», церемония открытия которого состоялась 1 октября т.г.

Данный завод станет одним из крупнейших производственных объектов «Carlsberg Group» в мире (объем инвестиций в проект - 344 млн. долл. США, производственная мощность – 1 млрд. литров продукции в год, создание новых рабочих мест – 230).

Отдельный блок переговоров был уделен взаимному участию двух стран в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и его роли в укреплении транспортной связанности между Европой и Азией. В данном контексте стороны обсудили перспективы взаимодействия с датской компанией «Maersk» в целях наращивания торговых потоков через Средний коридор.

«Дания - важная для нас страна-партнёр в Северной Европе. Мы придаём большое значение развитию двусторонних отношений и стремимся наполнить торгово-экономическое сотрудничество конкретными и значимыми проектами», – заявил Министр иностранных дел Казахстана.

В свою очередь, Л. Расмуссен подтвердил заинтересованность Дании в дальнейшем расширении сотрудничества с Казахстаном, отметив растущее значение Центральной Азии во внешнеполитической и экономической повестке страны и назначение Л.Туесена Послом Дании в Казахстане и Специальным представителем МИД Дании по Центральной Азии.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках ООН и других многосторонних структур, а также перспективам развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Северной Европы.

Одним из ключевых моментов визита стало участие Л.Расмуссена

в Казахстанско-датском бизнес-форуме, в рамках которого основное внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, привлечения датских инвестиций, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

В завершении переговоров министры двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Дании, включающие вопрос учреждения двусторонней комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.