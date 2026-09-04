Вновь назначенный Посол Швейцарии вручила копии верительных грамот

Астана, 4 августа 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял вновь назначенного Посла Швейцарской Конфедерации в Республике Казахстан Кристину Хонеггер Золотухин по случаю начала ее дипломатической миссии в Астане.

В ходе встречи Посол Швейцарии вручила копии верительных грамот. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, включая дальнейшее развитие политического диалога, а также расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Особое внимание было уделено перспективам углубления взаимодействия в сфере цифровизации, экологии, агропромышленного комплекса и управления водными ресурсами.

В завершение встречи А. Исетов отметил важность дальнейшего укрепления казахско-швейцарского сотрудничества и выразил готовность к продолжению конструктивного взаимодействия между Астаной и Берном.