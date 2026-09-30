Назначен руководитель аппарата акима Мангистауской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением Нурдаулета Килыбая Айбек Косуаков назначен руководителем аппарата акима Мангистауской области.

Айбек Косуакулы Косуаков родился 15 октября 1975 года в селе Уштаган Мангистауского района Мангистауской области. В 1997 году окончил Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», в 2013 году — Гуманитарный университет транспорта и права имени Д. А. Кунаева по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 1997 году оператором установки обессоливания и обезвоживания цеха добычи нефти и газа АО «Каражанбасмунай». В 2001 году работал оператором по исследованию скважин в лаборатории глубинных исследований скважин этого же предприятия.

В 2005–2006 годах занимал должность исполнительного директора по социальному развитию АО «Жазык». В 2007–2020 годах был председателем коллегиального исполнительного органа ТОО «Таушык ауыл шаруашылығы».

В 2020–2022 годах занимал должность акима Тупкараганского района Мангистауской области, в 2022–2024 годах — акима города Жанаозена.

С 22 апреля 2024 года до настоящего времени работал советником директора ТОО «КаспийТрансКом».

Пресс-служба акима Мангистауской области