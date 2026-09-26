По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая Жансейт Кайнарбаев назначен акимом Каракиянского района.

Жансейт Исаханович Кайнарбаев родился 20 мая 1984 года в селе Куланды Каракиянского района Мангистауской области.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в ТОО «Актау жолдары-07» в должности мастера.

В 2008–2009 годах занимал должность заместителя главного механика ТОО «Кулагер», в 2009–2012 годах — руководителя ТОО «ТрансСервисСитиСтрой».

В 2012–2014 годах работал начальником отдела ГКП «Тазалык», в 2014–2015 годах — руководителем ГКП «Коммуналдық қызмет».

В 2015–2016 годах возглавлял отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тупкараганского района.

В 2016–2022 годах занимал должность заместителя акима Тупкараганского района.

В 2022–2024 годах работал заместителем акима города Жанаозен.

С 12 февраля 2024 года по настоящее время занимал должность акима города Жанаозен.

Пресс-служба акима Мангистауской области