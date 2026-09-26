По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая Максат Мукаш назначен акимом города Актау.

Максат Мукаш окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Физическая культура и спорт», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». В 2015 году окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2013 году в городе Жанаозен в качестве учителя физической культуры средней школы №7 и тренера по вольной борьбе в детско-юношеской спортивной школе №2.

В 2016–2017 годах занимал должность заместителя директора детско-юношеской школы №3 в поселке Кызылсай города Жанаозен, в 2018–2019 годах — директора данной школы.

С 2019 года по июнь 2023 года возглавлял детско-юношескую спортивную школу №1 города Жанаозен.

В 2021–2023 годах был депутатом Жанаозенского городского маслихата VII созыва, а также руководителем Жанаозенского городского филиала партии «Ак жол».

С июня по октябрь 2023 года занимал должность помощника акима Мангистауской области.

24 октября 2023 года назначен руководителем Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

С декабря 2025 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Жанаозен.

Пресс-служба акима Мангистауской области