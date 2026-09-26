По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая Сымбат Торетаев назначен акимом города Жанаозен.

Сымбат Куанышулы Торетаев родился 27 января 1978 года в селе Жетыбай Ералиевского района Мангистауской области.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Управлении внутренних дел Мангистауской области в должности оперуполномоченного Управления по борьбе с организованной преступностью. В дальнейшем работал старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам.

В 2006–2010 годах занимал должность директора ТОО «Нур».

В 2010–2014 годах был акимом села Мунайшы Каракиянского района.

В 2015–2017 годах возглавлял отдел по работе с правоохранительными органами, противодействию терроризму, мобилизационной подготовке и гражданской обороне аппарата акима Мангистауской области.

В 2017–2019 годах руководил отделом по противодействию терроризму аппарата акима Мангистауской области.

В 2019–2023 годах занимал должность заместителя акима Каракиянского района.

С мая 2023 года по настоящее время занимал должность акима Каракиянского района.

Пресс-служба акима Мангистауской области