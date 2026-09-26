Назначен заместитель акима Мангистауской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров назначен заместителем акима Мангистауской области.

Бекбол Тлеумуратулы Орынбасаров родился 18 июня 1971 года в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Трудовую деятельность начал в 1993 году инспектором таможенного поста «Баутинский» Управления таможни Мангистауской области.

В разные годы работал в банковской сфере, акимате города Актау и государственных органах Мангистауской области. Занимал должности помощника акима города Актау, руководителя аппарата акима города Актау, руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау, заместителя акима города Актау.

В 2006–2008 годах занимал должность руководителя управления Департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2008–2010 годах работал директором департамента управления активами АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», позднее — управляющим директором – корпоративным секретарем.

В 2010–2019 годах занимал должности генерального директора ТОО «Отырар Энерджи» и ТОО «Адай».

В 2020–2021 годах занимал должность председателя правления АО «СЭЗ «Морской порт Актау».

В 2021–2023 годах занимал должности заместителя, а затем первого заместителя акима Мангистауской области.

В 2023–2026 годах являлся депутатом Сената Парламента Республики Казахстан VII и VIII созывов, членом Постоянного комитета по финансам и бюджету.

Пресс-служба акима Мангистауской области