Назначен первый заместитель акима Мангистауской области
По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Мангистауской области Ербол Избергенов назначен первым заместителем акима Мангистауской области.
Ербол Курентайулы Избергенов родился 11 августа 1973 года в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области.
Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка Комплексной экспедиции «Мангистаумунайгазбарлау».
В разные годы работал в строительных организациях регионального уровня, в акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района и руководителя управления строительства области.
Также работал в Министерстве инвестиций и развития Республики Казахстан и Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, где занимал должность руководителя управления.
В 2019–2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО «СЭЗ «Морской порт Актау», после чего работал директором Региональной палаты предпринимателей «Атамекен».
В 2020–2023 годах занимал должности заместителя акима города Актау и акима города Актау.
В 2024–2025 годах занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области.
С 2 сентября 2025 года по настоящее время работал заместителем акима Мангистауской области.
Пресс-служба акима Мангистауской области