Назначен первый заместитель акима Мангистауской области

По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Мангистауской области Ербол Избергенов назначен первым заместителем акима Мангистауской области.

Ербол Курентайулы Избергенов родился 11 августа 1973 года в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области.

Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка Комплексной экспедиции «Мангистаумунайгазбарлау».

В разные годы работал в строительных организациях регионального уровня, в акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района и руководителя управления строительства области.

Также работал в Министерстве инвестиций и развития Республики Казахстан и Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, где занимал должность руководителя управления.

В 2019–2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО «СЭЗ «Морской порт Актау», после чего работал директором Региональной палаты предпринимателей «Атамекен».

В 2020–2023 годах занимал должности заместителя акима города Актау и акима города Актау.

В 2024–2025 годах занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области.

С 2 сентября 2025 года по настоящее время работал заместителем акима Мангистауской области.

Пресс-служба акима Мангистауской области