Материальная помощь оказывается исключительно на добровольной основе

Для граждан, представителей бизнеса и организаций, желающих оказать материальную поддержку семьям погибших военнослужащих, действует единый фонд.

При этом перечисление денежных средств осуществляется исключительно на добровольной основе. Со стороны акимата области не давалось и не дается никаких поручений, требований или указаний гражданам, предпринимателям, организациям либо их сотрудникам о перечислении денежных средств.

В том числе не давалось никаких поручений о перечислении работниками однодневной заработной платы. Перечисление заработной платы в качестве помощи не является обязательным и осуществляется исключительно по личному решению каждого сотрудника.

Желающие оказать поддержку могут добровольно перечислить средства по официальным реквизитам фонда либо оказать материальную помощь непосредственно родственникам погибших военнослужащих.

Оказать помощь или не оказывать ее — исключительно личное решение каждого человека. Любое принуждение к перечислению денежных средств недопустимо.