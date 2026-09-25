Уважаемые казахстанцы!

Сегодня в 09:15 в результате непрерывной поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух остававшихся пропавшими военнослужащих. Таким образом, поисковая операция в районе происшествия полностью завершена.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших героев.

Правительственная комиссия

продолжаeт свою работу.

Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается всесторонняя помощь.

В настоящее время компетентными органами ведётся следствие, возбуждено уголовное дело. Специальная группа устанавливает все детали и причинно-следственные связи произошедшего.

Расследование даст исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с произошедшим. Каждый факт будет тщательно проверен, а действия всех причастных лиц получат принципиальную правовую оценку. Виновные, чья ответственность будет установлена следствием и судом, понесут наказание в соответствии с законом.

Правительственная комиссия продолжает работу. Задача - обеспечить объективное установление всех обстоятельств трагедии и принять все необходимые меры.

Результаты расследования и вся официальная информация будут доводиться до общественности своевременно.