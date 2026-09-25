Заявление представителя Правительственной комиссии, заместителя акима Мангистауской области Ербола Избергенова
Уважаемые казахстанцы!
Сегодня в 09:15 в результате непрерывной поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух остававшихся пропавшими военнослужащих. Таким образом, поисковая операция в районе происшествия полностью завершена.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших героев.
Правительственная комиссия
продолжаeт свою работу.
Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается всесторонняя помощь.
В настоящее время компетентными органами ведётся следствие, возбуждено уголовное дело. Специальная группа устанавливает все детали и причинно-следственные связи произошедшего.
Расследование даст исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с произошедшим. Каждый факт будет тщательно проверен, а действия всех причастных лиц получат принципиальную правовую оценку. Виновные, чья ответственность будет установлена следствием и судом, понесут наказание в соответствии с законом.
Правительственная комиссия продолжает работу. Задача - обеспечить объективное установление всех обстоятельств трагедии и принять все необходимые меры.
Результаты расследования и вся официальная информация будут доводиться до общественности своевременно.