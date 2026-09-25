Под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева прошло заседание Правительственной комиссии, на котором рассмотрены результаты первоочередных следственных мероприятий и дальнейшие шаги по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

Как доложил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, по факту гибели возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 453 («Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия») и статье 465 («Нарушение правил кораблевождения») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«Следствием установлены должностные лица, подозреваемые в допущении нарушений, связанных с обеспечением безопасности военнослужащих, организацией учений и проведением спасательных мероприятий. Их действиям дается правовая оценка», – доложил Адилов.

Отдельно рассмотрен вопрос о состоянии военнослужащего, спасенного после происшествия. Как сообщил вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Военнослужащий пришел в сознание и получает всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Рядом с ним находятся родители.

В ходе заседания даны конкретные поручения по оказанию всесторонней поддержки семьям погибших и пострадавших военнослужащих. В частности, обеспечить абсолютную прозрачность распределения всех поступающих средств. При этом материальная помощь будет включать в себя не только положенные законом государственные выплаты и компенсации, но и финансовую поддержку со стороны представителей бизнеса и меценатов.

Для аккумуляции этих средств акиматом Мангистауской области определен специальный фонд, деятельность которого взята на постоянный контроль.