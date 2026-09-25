В Мангистауской области акиматом определен единый оператор по сбору помощи, ключевая задача которого — оказание дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей в акватории Каспийского моря.

В акимат области поступают обращения от граждан, представителей бизнеса и организаций, желающих оказать материальную помощь семьям погибших. В связи с этим принято решение систематизировать данный процесс и обеспечить единый официальный механизм оказания помощи, в том числе в целях предотвращения мошеннических действий.

Все поступающие в фонд средства будут направляться исключительно на поддержку семей погибших военнослужащих. Расходование средств будет осуществляться строго по целевому назначению и на принципах полной прозрачности. Деятельность фонда и движение поступающих средств находятся на контроле государственных и правоохранительных органов.

На сегодня члены Қазақстан Халық Кеңесі уже собрали материальную помощь в размере 815 млн тенге.

Неравнодушные граждане, представители бизнеса и организации, желающие оказать содействие семьям погибших военнослужащих, могут перечислить средства по официальным реквизитам фонда.

В целях предупреждения мошенничества акимат области призывает не перечислять денежные средства на личные банковские карты, счета физических лиц либо по неизвестным реквизитам.

Официальные реквизиты:

Общественное объединение «Ұлттық рух»

БИН: 090140013447

Банк: АО «Alatau City Bank»

БИК: TSESKZKA

ИИК: KZ03998PTB0000488655

Валюта: KZT