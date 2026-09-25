Под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева, 24 сентября, в 22:30, состоялось заседание Правительственной комиссии созданной по факту гибели военнослужащих во время военных учений в Мангистауской области.

Как доложил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 453 («Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия») и статье 465 («Нарушение правил кораблевождения») Уголовного кодекса Республики Казахстан. В рамках расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, привлечены специалисты и назначены необходимые судебные экспертизы.

Канат Бозумбаев поручил в кратчайший срок установить все обстоятельства произошедшего в полном объеме и принять меры к ответственным в трагедии лицам.

Особое внимание на заседании уделено семьям погибших военнослужащих. Заместитель премьер-министра подчеркнул что государство обеспечит им необходимую социальную и материальную поддержку.

— Помимо положенной по закону материальной помощи, поступает много обращений от желающих оказать помощь. Члены Қазақстан Халық Кеңесі, заявили о том что окажут материальную помощь семьям погибших, один из них уже выделил по 25 млн тенге каждой семье погибшего военнослужащего. Ряд представителей крупного бизнеса также выразили желание оказать материальную помощь, - отметил заместитель премьер-министра.

Канат Бозумбаев поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматом Мангистауской области обеспечить прозрачность и контроль за распределением всех средств направляемых семьям погибших, отметив что помощь должна быть оказана адресно и в полном объеме.

Как доложил вице министр здравоохранения Манас Рамазанов, состояние военнослужащего, доставленного в медицинское учреждение после происшествия, стабильное. Угрозы его жизни нет, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В заседании приняли участие и выступили с докладами заместители министров внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, заместитель директора Пограничной службы КНБ РК, главный военный прокурор и аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Работа Правительственной комиссии продолжается.