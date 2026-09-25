Жители Мангистауской области выражают соболезнования семьям погибших военнослужащих

Жители Мангистауской области выражают глубокие соболезнования родителям и близким военнослужащих, погибших во время военных учений на Каспийском море.

Гибель граждан при исполнении воинского долга — это тяжелая, невосполнимая утрата. Разделяя скорбь родных и близких погибших, выражаем вам глубокие соболезнования, желаем стойкости и душевных сил в этот тяжелый час.

Қаза болғандардың жандары жәннатта, топырақтары торқа болсын.