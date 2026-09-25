Канат Бозумбаев поручил обеспечить непрерывный поиск пропавших военнослужащих

Правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-Министра РК Канатом Бозумбаевым продолжает работу на месте чрезвычайного происшествия в Мангистауской области.

На месте проводится координация действий всех задействованных государственных органов, а также поисково-спасательных работ. В настоящее время основной задачей остается поиск двух военнослужащих, местонахождение которых еще не установлено.

По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются.

Канат Бозумбаев поручил обеспечить непрерывный круглосуточный поиск пропавших военнослужащих с привлечением всех необходимых сил и средств. Также поручено оказать семьям погибших военнослужащих необходимую материальную и иную помощь.

Уполномоченными органами ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Работа комиссии и поисково-спасательные мероприятия непосредственно на месте происшествия продолжаются.