Галымжан Ниязов назначен заместителем акима Мангистауской области

По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима области Галымжан Ниязов назначен на должность заместителя акима Мангистауской области.

Галымжан Ниязов в 2000 году окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы», в 2008 году — Актауский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство».

Трудовую деятельность начал в 1990 году, до 2006 года работал в различных сферах. В частности, занимал должности заместителя директора ТОО «ТуранМунайГаз», директора ТОО «Онды», заместителя директора ТОО «Шебер», исполнительного директора ТОО «Гранд».

В 2006–2008 годах работал делопроизводителем-архивариусом, главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области в городе Актау.

В 2008–2012 годах — главный специалист, заместитель руководителя Управления строительства Мангистауской области.

В 2013–2014 годах занимал должности руководителя отдела и заместителя руководителя Управления строительства Кызылординской области.

В 2014 году назначен руководителем Управления государственных закупок Кызылординской области.

С февраля 2016 года работал начальником отдела, директором в ТОО «СК-Фармация».

В 2017 году являлся советником акима Мангистауской области.

С 23 ноября 2017 года занимал должность акима города Актау.

С июня 2020 года работал заместителем акима Мангистауской области.

С 16 сентября 2022 года и до настоящего времени занимал должность акима Мангистауского района.

Пресс-служба акима Мангистауской области