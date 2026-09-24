Малик Абдыкадиров покинул пост заместителя акима Мангистауской области по собственному желанию
Заместитель акима Мангистауской области Малик Абдыкадиров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Глава региона Нурдаулет Килыбай поблагодарил Малика Абдыкадирова за проделанную работу, пожелав успехов в дальнейшей деятельности.
В период своей работы Малик Абдыкадиров курировал ряд направлений, касающихся социально-экономического развития региона.
Пресс-служба акима Мангистауской области