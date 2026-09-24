В Мангистау ко Дню труда наградили передовиков отраслей

Сегодня, 23 сентября, в городе Актау прошло торжественное мероприятие «Еңбек – елдің тірегі». В мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, поздравив тружеников и призеров конкурсов.

На собрании присутствовали ветераны труда, представители предприятий и организаций, молодые специалисты и участники конкурсов. В ходе мероприятия была организована выставка продукции предпринимателей, открывших свое дело благодаря полученным грантам.

Аким области в своей речи остановился на значимости честного труда в развитии общества, подчеркнув важность популяризации труда рабочих и подачи примера молодежи.

– День труда – это важный праздник, выражающий уважение к гражданам, вносящим свой вклад в развитие страны своим трудом. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, трудолюбие, деловитость, ответственность и стремление к знаниям – качества, присущие честному гражданину. Сегодня мы награждаем тружеников, ставших мастерами своего дела, лучшие трудовые династии и социально ответственные предприятия. Их труд служит примером для подрастающего поколения, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе торжественного мероприятия были подведены итоги регионального этапа конкурсов «Еңбек жолы» и конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз», награждены призеры.

По конкурсу «Еңбек жолы» были вручены награды победителям и призерам в номинациях «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи» и «Лучший молодой специалист».

В рамках конкурса «Парыз» определены лучшие предприятия по номинациям «За вклад в экологию», «Лучшее социально ответственное предприятие» и «Лучший коллективный договор».

Кроме того, ряду граждан, проявивших ответственность и профессиональное мастерство в сфере труда, вручены Благодарственные письма акима области.

В завершение мероприятия была подчеркнута важность работы, направленной на повышение статуса человека труда в обществе, популяризацию трудовых традиций и воспитание подрастающего поколения на их примере.

Пресс-служба акима Мангистауской области