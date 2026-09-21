В Актау прошел международный турнир по боксу памяти Шокыра Болтекулы

В городе Актау прошел XVIII традиционный международный турнир по боксу, посвященный памяти основоположника казахского бокса, первого казаха, получившего звание мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Казахстан Шокыра Болтекулы. В соревновании принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

В турнире, проходившем с 15 по 19 сентября, приняли участие около 150 спортсменов. В престижном состязании наряду с боксерами из Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана участвовали сборные команды ряда регионов Казахстана, а также городов Астана и Шымкент.

Честь Мангистауской области защищали 16 боксеров-мужчин и 4 женщины. По итогам соревнований местные спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.

Поединки проходили в 10 весовых категориях среди мужчин и в 3 весовых категориях среди женщин. На протяжении пяти дней турнира спортсмены демонстрировали свое мастерство в бескомпромиссной борьбе.

— Этот турнир, посвященный прославлению имени Шокыра Болтекулы, занимает особое место. Поучительный путь личности, внесшей огромный вклад в развитие казахского бокса, всегда является примером для молодых спортсменов. Проведение таких международных соревнований в Актау дает возможность развивать бокс в регионе, повышать мастерство спортсменов. Выражаю благодарность всем участникам, поздравляю победителей и призеров, — сказал Нурдаулет Килыбай.

По итогам турнира победителям и призерам, а также их тренерам были вручены специальные денежные вознаграждения.

Международный турнир памяти Шокыра Болтекулы стал важным спортивным мероприятием, направленным не только на прославление имени спортсмена, но и на повышение опыта молодых боксеров и дальнейшее развитие бокса в регионе.

Пресс-служба акима Мангистауской области