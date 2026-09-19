«Таза Қазақстан»: в Актау заложена новая зелёная аллея

Сегодня, 19 сентября, в Актау в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» дан старт озеленению новой территории города. Вдоль новой улицы у «BS Arena» заложена будущая аллея — высажено 100 зелёных насаждений.

В экологическом мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, государственные служащие, представители коммунальных служб, молодежь, волонтеры и экоактивисты.

Основная часть работ прошла на территории «BS Arena» в 39-м микрорайоне Актау. Здесь вдоль новой улицы высадили 50 саженцев клена и 50 кустов гибискуса. Участники также провели полив и благоустройство территории.

Создание зелёной зоны на новой городской территории станет основой для формирования комфортного общественного пространства для жителей Актау.

Параллельно на побережье Каспийского моря прошла санитарная очистка. Участники акции собрали и вывезли мусор, приведя в порядок прибрежную территорию.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что «Таза Қазақстан» — это не разовая экологическая акция, а последовательная работа по благоустройству населенных пунктов и формированию культуры ответственности за окружающую среду.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание вопросам экологии, озеленения и благоустройства населенных пунктов. «Таза Қазақстан» объединяет людей вокруг конкретных дел — чистоты, порядка и заботы о будущем. Сегодня мы не просто высаживаем деревья. Мы создаем пространство, которым будут пользоваться жители города, и закладываем основу для его дальнейшего развития. Каждый саженец, высаженный сегодня, — это вклад в будущее Актау и всего региона. Важно, чтобы такая ответственность стала частью повседневной культуры каждого из нас, — сказал аким области.

С начала года в Мангистауской области в рамках акции «Таза Қазақстан» проводится системная работа по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. В экологических мероприятиях приняли участие более 185 тысяч человек, было задействовано около 3 600 единиц спецтехники, вывезено порядка 14 тысяч тонн мусора.

Только сегодня в различных экологических мероприятиях на территории области приняли участие около 10 тысяч человек. В рамках работ по озеленению высажено около 500 саженцев деревьев.

Акция «Таза Қазақстан» продолжается. Её главная цель — не только сделать города и населенные пункты чище и зеленее, но и сформировать ответственное отношение к окружающей среде, превратив заботу о родном крае в общую ежедневную привычку.

Пресс-служба акима Мангистауской области