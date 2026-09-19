В Мангистау рассматривают варианты расширения механизмы поддержки местных производителей

В Палате предпринимателей Мангистауской области с участием акима области Нурдаулета Килыбая состоялось заседание Регионального совета.

На заседании обсуждались вопросы развития предпринимательства в регионе, поддержки местных товаропроизводителей и создания благоприятных условий для бизнеса.

Со стороны Палаты предпринимателей поступил ряд предложений, в том числе применить опыт поддержки местных производителей в других районах области, реализуемый в городе Жанаозен. Инициатива направлена на эффективное использование производственного потенциала местных предприятий, широкое привлечение их продукции к закупкам крупных предприятий и организаций.

Аким области отметил важность поддержки инициатив предпринимателей и эффективного использования потенциала местного бизнеса.

– Одна из главных задач для развития предпринимателей в регионе – необходимость рассмотреть предложенные инициативы и проработать вопрос их внедрения. Необходимо использовать производственные возможности местных предприятий, оказывать поддержку в выходе их продукции на рынок и реализации новых проектов. Важно изучить эффективные инициативы в этом направлении и расширить их масштаб, – сказал Нурдаулет Килыбай.

Аким поручил ответственным управлениям изучить предложения предпринимателей, провести соответствующую работу по совершенствованию механизмов поддержки бизнеса.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы открытия центра Smart Office для обслуживания предпринимателей и развития инструментов финансирования.

По итогам заседания были даны конкретные поручения по продолжению работы в направлении поддержки предпринимателей, развития местного производства и формирования благоприятной среды для бизнеса.

Пресс-служба акима Мангистауской области