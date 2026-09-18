В Мангистау прошла научная конференция, посвященная Оразмаганбету Турмаганбетулы

Сегодня, 18 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в научной конференции «Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы: таным және тағылым».

Заседание, прошедшее в Доме дружбы города Актау, было посвящено изучению жизни и научного наследия первого казахского ученого-геолога, просветителя, педагога и общественного деятеля Оразмаганбета Турмаганбетулы.

В конференции приняли участие историки, ученые, краеведы, журналисты, деятели культуры и общественные деятели, делегаты из города Жанаозен, студенты, а также потомки ученого.

На заседании были представлены доклады об освоении ученым западных и восточных учений, его месте в истории Казахстана, связях с иранскими казахами, его научной деятельности и судьбе. Кроме того, обсуждались вопросы популяризации исторической личности Оразмаганбета Турмаганбетулы через театр и кино.

Выступая на конференции, аким области отметил стремление ученого к знаниям и научным изысканиям.

– Оразмаганбет Турмаганбетулы – ученый, родившийся в Мангистау, получивший образование в медресе Хивы и Бухары, а затем совершенствовавший свои знания в нескольких странах и владевший несколькими языками. Он был личностью, исследовавшей природные богатства родного края и мечтавшей о том, чтобы они приносили пользу народу. Его духовное наследие – яркий пример мудрости, чести и благородства. Сегодня я выражаю особую благодарность господину Мусе Жоржани, специально прибывшему из Ирана. То, что вы исследуете наследие ученого и пропагандируете его труды – знак уважения к нашей общей истории, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе заседания ученый-историк и культуролог из Ирана Муса Жоржани Рустемсопыулы вручил акиму области свою авторскую книгу об Оразмаганбете Турмаганбетулы и реликвии, переданные сыном ученого Ебжаном Оразмаганбетулы. Экспонаты были переданы в областной историко-краеведческий музей.

В завершение конференции гражданам, внёсшим вклад в изучение и популяризацию наследия Оразмаганбета Турмаганбетулы, были вручены награды акима области.

Пресс-служба акима Мангистауской области