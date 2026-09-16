Нурлыбек Налибаев ознакомился с работой стратегических объектов в Мангистау

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев по поручению главы Правительства прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с работой стратегически важных производственных, энергетических, транспортно-логистических и туристических объектов региона.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил Правительству активно развивать авиационные хабы и обеспечить их интеграцию в глобальные логистические цепочки. Для достижения этой цели комплексная работа по развитию инфраструктуры аэропортов и внутренних перевозок находится под контролем главы Правительства.

Первым объектом посещения стал международный аэропорт Актау. Здесь был представлен проект создания мультимодального логистического и авиационного хаба на базе аэропорта. В комплексе предусматривается концентрация на одной площадке технического обслуживания и ремонта воздушных судов, перевозки авиагрузов, подготовки специалистов и логистических услуг. После реализации проекта будет создано 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Первый вице-премьер также осмотрел ход строительства аэропорта «Кендерли». В настоящее время общий уровень выполнения строительно-монтажных работ на объекте достиг 49 процентов. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2 200 метров, ширина – 35 метров, пассажирский терминал рассчитан на обслуживание до 150 человек в час. Сейчас ведутся работы по строительству взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежной дорожки, периметрового ограждения и подъездной дороги, а также пассажирского терминала и объектов инженерной инфраструктуры. Ввод аэропорта в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Не осталась без внимания и строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен. Производственная мощность стратегического проекта рассчитана на переработку 900 млн кубических метров природного и попутного газа в год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

В рамках поездки в городе Актау был презентован проект строящегося санаторно-оздоровительного комплекса «Нұр». Главная особенность комплекса – использование подземного природного термального источника воды в лечебно-оздоровительных целях.

Здесь строится санаторий на 175 номеров и 320 койко-мест, будут предоставляться услуги реабилитационных отделений, физиотерапии, массажа, грязелечения и ингаляций. Кроме того, предусмотрены крытый бассейн, сауна, хамам, две столовые и конференц-зал на 120 мест. После полного запуска комплекса будет создано 100 постоянных рабочих мест. Строительство завершится в IV квартале 2026 года.

Вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры были рассмотрены в ходе презентации деятельности Актауского морского торгового порта, порта Курык и Актауского международного контейнерного хаба. Годовая производственная мощность порта Актау составляет 11,8 млн тонн, пропускная способность порта Курык – 6 млн тонн, а проектная мощность Актауского международного контейнерного хаба достигает 240 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год. Первый его этап был введен в эксплуатацию в марте 2026 года. Развитие этих объектов направлено на увеличение грузоперевозок через Каспийское море и повышение транзитного потенциала Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В ходе поездки особое внимание было уделено химической промышленности, в частности производственной деятельности и дальнейшему развитию предприятия АО «КазАзот», проектам строительства аммиачно-карбамидного комплекса в городе Актау.

Приоритет был отдан и вопросу обеспечения энергетической безопасности региона. Рассмотрены работа ТОО «МАЭК» и подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Строительно-монтажные работы строящейся в городе Актау парогазовой установки мощностью 160 МВт выполнены на 71,8 процента. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2027 года.

Также был проверен ход реконструкции железнодорожных вокзалов Мангистау и Бейнеу. Строительно-монтажные работы на вокзале Мангистау выполнены на 86 процентов, на вокзале Бейнеу – на 46 процентов. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в предстоящем ноябре.

По итогам поездки руководителям ответственных государственных органов и предприятий были даны конкретные поручения по своевременной и качественной реализации стратегических проектов, эффективному использованию производственных мощностей, а также дальнейшему развитию энергетической, транспортно-логистической и туристической инфраструктуры региона.