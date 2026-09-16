В Мангистау усилят работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Сегодня, 16 сентября, под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании были рассмотрены состояние системы противопожарного водоснабжения, подготовка к отопительному сезону и итоги паводкового периода.

Сначала было рассмотрено состояние системы противопожарного водоснабжения в населенных пунктах. По данным ответственных служб, проводится постоянный контроль за техническим состоянием пожарных гидрантов, ведутся соответствующие работы по поддержанию их надлежащего состояния.

В связи с этим аким области поручил ответственным коммунальным предприятиям, акиматам городов и районов передать пожарные гидранты на баланс соответствующих организаций, восстановить неисправные объекты и устранить выявленные недостатки.

На заседании особое внимание было уделено вопросу пожарной безопасности в предстоящем отопительном сезоне. Одной из основных причин пожаров в жилом секторе является несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования. Кроме того, зафиксированы случаи пострадавших среди населения из-за неправильного использования газового оборудования.

Глава региона поручил усилить подготовку к отопительному сезону, обеспечить безопасность жилья социально уязвимых категорий граждан, активизировать профилактическую и разъяснительную работу по газовой безопасности.

Также были рассмотрены итоги паводкового периода. Специалисты отметили, что из-за проливных дождей и подъема грунтовых вод в ряде населенных пунктов существует риск скопления воды. В весенний период в некоторых населенных пунктах были зарегистрированы случаи подтопления жилых домов и дворовых территорий.

Одной из основных причин проблемы названа недостаточность систем канализации и водоотведения в отдельных населенных пунктах. В этой связи предложено развивать инженерную инфраструктуру на подтопляемых территориях и усилить предупредительные меры.

Подводя итоги заседания, аким области подчеркнул, что работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций должна проводиться на системной основе.

– Предупреждение чрезвычайных ситуаций – общая задача всех ответственных государственных органов и коммунальных служб. По каждой заранее выявленной точке риска должны быть приняты конкретные меры. Необходимо усилить профилактическую работу по пожарной безопасности, подготовке к отопительному сезону и подтопляемым территориям, своевременно решать выявленные проблемы, – сказал Нурдаулет Килыбай.

По итогам заседания ответственным управлениям, акиматам городов и районов даны конкретные поручения по обеспечению пожарной безопасности, качественной подготовке к отопительному сезону и предупреждению рисков подтопления.

Пресс-служба акима Мангистауской области