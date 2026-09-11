В Мангистау отметили 100-летие села Шайыр

В Мангистауской области отметили 100-летие села Шайыр - одного из исторических населенных пунктов региона, сохранившего богатое духовное и культурное наследие края.

В Мангистауском районе в юбилейном мероприятие приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, жители села, представители общественности, деятели культуры и искусства, а также гости из разных регионов страны.

В рамках двухдневной программы прошли состязания по национальным видам спорта, культурные и спортивные мероприятия, республиканский айтыс акынов, гала-концерт и проекты, посвященные истории и культурному наследию села Шайыр.

Поздравляя жителей села с юбилеем, аким области отметил историческую значимость Шайыра и проводимую работу по его дальнейшему развитию.

«Сто лет Шайыра — это сто лет истории, труда и преемственности поколений. За этой датой — судьбы людей, которые своим трудом создавали и развивали родное село. Сегодня наша ответственность — сохранить это наследие и передать его будущим поколениям, одновременно создавая для жителей достойные условия жизни и развития. Пусть Шайыр и дальше остается селом сильных людей, богатых традиций и больших возможностей. Искренне поздравляю всех жителей и уроженцев Шайыра со знаменательной датой! Желаю селу процветания, а каждой семье — мира, благополучия и достатка», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Одним из значимых событий стало открытие аллеи «Жеті Қайқы, Бес Жүйрік». Новый духовно-культурный объект призван увековечить имена выдающихся представителей Мангистау, внесших вклад в развитие песенного, поэтического искусства, жыр и кюя.

Особое место в программе заняли костюмированное шествие «Өнер көші», показ традиционного прядения на веретене с участием 100 женщин, национальные спортивные состязания и выступления уроженцев Шайыра, представивших произведения, посвященные юбилею села.

В рамках празднования также состоялся республиканский айтыс с участием восьми акынов-импровизаторов из разных регионов Казахстана. Первый день юбилейных мероприятий завершился гала-концертом.

12 сентября праздничная программа продолжится презентацией энциклопедии «Шайыр», концертными мероприятиями, состязаниями по национальным видам спорта и аламан байге. По итогам соревнований состоится награждение победителей.

100-летний юбилей Шайыра стал значимым событием, объединившим жителей и гостей села вокруг его истории, национальных традиций и культурного наследия.

Пресс-служба акима Мангистауской области