Сегодня, 29 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, сделал свой выбор.

Глава региона проголосовал на избирательном участке №68, расположенном в 16-м микрорайоне города Актау.

Сегодня на всех избирательных участках Мангистауской области процесс голосования организован в соответствии с установленными требованиями. Для свободного волеизъявления избирателей созданы все необходимые условия.

Отметим, что в регионе для проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов функционируют 267 избирательных участков. Правом голоса по области обладают более 455 тысяч граждан.

Пресс-служба акима Мангистауской области