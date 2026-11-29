Аким Мангистауской области проголосовал на внеочередных выборах депутатов маслихатов
Сегодня, 29 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, сделал свой выбор.
Глава региона проголосовал на избирательном участке №68, расположенном в 16-м микрорайоне города Актау.
Сегодня на всех избирательных участках Мангистауской области процесс голосования организован в соответствии с установленными требованиями. Для свободного волеизъявления избирателей созданы все необходимые условия.
Отметим, что в регионе для проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов функционируют 267 избирательных участков. Правом голоса по области обладают более 455 тысяч граждан.
Пресс-служба акима Мангистауской области