28 ноября, в Актау по инициативе Қазақстан Халық кенесі состоялся масштабный проект «Мейірім жәрмеңкесі», направленный на популяризацию гуманизма, духовных ценностей и социальной ответственности. В познавательном мероприятии приняли участие член Қазақстан Халық кенесі, председатель Мангистауского областного Общественного совета Бекмурат Жусупов, заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы, представители интеллигенции, государственные и общественные деятели, ветераны, жители региона, молодежь, врачи, эксперты и специалисты различных отраслей.

Познавательное и культурно-просветительское мероприятие организовано Қазақстан Халық кеңесі. Основная цель проекта — формирование в обществе культуры доброты, милосердия и взаимопомощи, укрепление преемственности поколений, широкая популяризация духовных ценностей.

В рамках ярмарки прошел форум на тему «Зиялы қауым — зияткер ұлт».

На собрании председательствовал член Қазақстан Халық кенесі, председатель Мангистауского областного Общественного совета Бекмурат Жусупов. В своем выступлении он отметил, что «Мейірім жәрмеңкесі» направлен на широкую популяризацию среди жителей ценностей милосердия и гуманизма, укрепление взаимного уважения и отношений в обществе.

— Основная цель форума — пропаганда милосердия, а также укрепление и улучшение взаимоотношений между жителями. В ходе мероприятия есть возможность послушать содержательные выступления представителей интеллигенции, получить консультации у психологов и специалистов различных сфер. Сегодняшний форум предназначен для жителей города и области. Мероприятие продлится в течение всего дня. Прийти и получить консультацию специалистов по волнующим вопросам или послушать полезные выступления спикеров можно и в вечернее время. В будущем мы планируем сделать это мероприятие традиционным, расширить его масштабы. Пока в качестве первого шага мы апробируем этот формат. Если форум придется по душе жителям, найдет поддержку, в дальнейшем мы будем проводить мероприятия такого формата на постоянной основе, — сказал Бекмурат Жусупов.

Выступивший на форуме заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы остановился на значимости общественных ценностей, обозначенных Главой государства, отметив воспитательную роль проекта «Мейірім жәрмеңкесі» для региона.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пути построения «Справедливого Казахстана» уделяет особое внимание популяризации духовных ценностей, утверждению понятия «Человек труда» и концепции «Адал азамат», укреплению взаимоподдержки, ответственности и милосердия в обществе через экологическую акцию «Таза Қазақстан» и проект «Читающая нация». Цель проекта «Мейірім жәрмеңкесі», берущего начало в Мангистауском регионе, также заключается в поддержке этих ценностей. Интеллигенция во все времена оставалась духовным ориентиром нации, разумом и совестью общества. Ваш вклад в укрепление единства нашего народа, возрождение традиций почитания старших и уважения к младшим, воспитание в подрастающем поколении доброты и нравственности поистине огромен. Для нас благословение и жизненный опыт старшего поколения — всегда главный ориентир. Посредством таких мероприятий мы прививаем молодежи дух сострадания и патриотизма, — сказал Тилек Жеткизгенулы.

В ходе форума были затронуты актуальные темы духовного развития общества, национальных ценностей и воспитания поколений. В частности, с докладами выступили государственный и общественный деятель, ученый Омирзак Озганбайулы на тему «Зиялы қауымның тарихи жауапкершілігі», ветеран труда Токтарбай Балыкбайулы - «Қариясы бар елдің - қазынасы бар» , государственный и общественный деятель Оразкул Асангазы - «Қоғамдық этика және әлеуметтік желі мәдениеті».

Также своими мыслями на тему «Ізгілік пен мейірім - кемел қоғамның негізі» поделился заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб-муфтий Кенжетай Дуйсенбай.

Хранитель духовности Орынжан Абдижаппаров раскрыл тему «Кие мен кепиет», а краевед Нурболат Нуржигитулы высказал содержательное мнение об «Әке тағылымы».

В завершение собрания участники обменялись мнениями, озвучили свои предложения.

В рамках «Мейірім жәрмеңкесі» для жителей были организованы познавательные, культурные, социальные и консультационные площадки. В частности, прошли ярмарка креативной продукции, музейная экспозиция и выставка «100 книг, выбранных казахстанцами». Кроме того, в рамках проекта «Ты не одинок!» гражданам оказывалась психологическая и правовая помощь.

На площадке правовых, духовных и медицинских консультаций «Мейірім кеңістігі» теологи, медиаторы, репродуктологи, врачи, специалисты кризисного центра и центра поддержки семьи ответили на вопросы жителей, дали профессиональные рекомендации.

В целях профилактики актуальных социальных проблем был проведен интерактивный тренинг на тему «Мейірім - саналы қоғам негізі», посвященный предупреждению зависимостей.

В духовно-познавательном направлении состоялись встреча «Созидательная нация — стремление к новаторству, традициям и познанию» и дискуссионная площадка «Читающая нация».

На встрече «Ана - шаңырақ шырағы» девушкам и молодым мамам дали практические советы. Кроме того, прошла открытая беседа на тему «Ұлы дала ұлағаты: әке аманаты - ана тағылымы», где обсуждались семейное воспитание, родительский пример, национальные традиции и преемственность поколений.

Пресс-служба акима Мангистауской области