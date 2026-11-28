27 ноября, в Актау состоялось торжественное мероприятие по случаю профессионального праздника работников сельского хозяйства. В праздничном собрании принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вручив государственные награды и отраслевые знаки отличия ряду граждан, внесших весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Выступая на торжественном собрании, глава региона отметил стратегическую значимость сельского хозяйства для экономики страны, остановился на проводимой в отрасли работе.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что сельское хозяйство является отраслью особого стратегического значения для экономики страны. Несмотря на то, что Мангистауская область относится к засушливой зоне, имеет свои природно-климатические особенности, в регионе ведется системная работа по развитию аграрного сектора, достигаются положительные результаты. Прежде всего, это плод неустанного труда наших аграриев, которые, несмотря на природные трудности, добросовестно развивают свое дело. В этом году также предпринимаются конкретные шаги по эффективному использованию посевных площадей, внедрению водосберегающих технологий, развитию тепличных хозяйств, увеличению поголовья скота и объемов производимой продукции. Государственная поддержка отрасли продолжается из года в год. В этой связи хочу особо отметить труд наших ветеранов, на протяжении многих лет вносящих вклад в развитие сельского хозяйства. В дальнейшем работа по развитию аграрного сектора, наращиванию объемов производства, поддержке хозяйств и внедрению новых технологий будет системно продолжена, — сказал Нурдаулет Килыбай.

На праздничном мероприятии с поздравительной речью также выступили ветераны отрасли, отметившие роль тружеников села в жизни общества и значение агропромышленного комплекса в укреплении экономики региона.

В ходе торжественного собрания были награждены граждане, многие годы плодотворно трудящиеся в сфере сельского хозяйства и вносящие вклад в процветание области. Им вручили орден «Құрмет», орден «Еңбек даңқы» III степени, нагрудные знаки Министерства сельского хозяйства РК «Еңбек ардагері» и «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», Почетную грамоту, а также нагрудный знак Ассоциации фермеров Казахстана «Үздік фермер».

Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка сельскохозяйственной продукции, на которой широкой публике представили ассортимент товаров, производимых в регионе.

Пресс-служба акима Мангистауской области