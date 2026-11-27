Ветеран, посвятивший развитию торговой отрасли Мангистауского региона более полувека, Токбай Дауылбаев награжден государственной наградой — орденом «Құрмет». Награду вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Токбай Егизтайулы родился в 1948 году в селе Таушык Мангистауского района. С юных лет он стремился к знаниям, связал свою будущую профессию со сферой торговли. В 1972 году окончил факультет экономики торговли Карагандинского кооперативного института, начав трудовой путь в родном крае.

Токбай Дауылбаев организовывал доставку товаров в отдаленные населенные пункты, прилагая усилия для своевременного удовлетворения спроса населения и хозяйств. Наладив торговые связи с другими регионами страны и союзными республиками, он внес вклад в развитие системы снабжения области.

За годы трудовой деятельности он занимал должности директора оптово-торговой базы Мангистауского областного потребительского союза, руководителя областного управления государственных трудовых сберегательных касс, директора торговой базы «Казбакалейторг», руководителя отдела рабочего снабжения производственного управления «Озенмунайгаз». Позднее он координировал работу торговой системы города Узень, возглавляя обеспечение горожан продуктами питания и товарами повседневного спроса. В своей работе он уделял первостепенное внимание систематизации деятельности торговых объектов, формированию культуры обслуживания, повышению эффективности доставки и распределения товаров.

С 1992 года в качестве председателя правления Мангистауского областного союза потребительских обществ руководил адаптацией торговой отрасли региона к новым экономическим условиям. Опыт и деловые качества Токбая Егизтайулы сыграли важную роль в сохранении торговой системы области и координации ее работы.

Стремясь постоянно совершенствовать профессиональные знания, в 1994 году он окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова по специальности «отраслевой менеджмент». И в последующие годы он не оставлял общественную и производственную деятельность, занимая пост председателя совета директоров акционерного общества «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов».

Труд Токбая Дауылбаева отмечен различными наградами. Он удостоен знака «Отличник советской торговли» Казахской ССР, медали «Ветеран труда», почетного звания «Заслуженный работник торговли Республики Казахстан», неоднократно избирался депутатом Узеньского городского совета.

Пресс-служба акима Мангистауской области