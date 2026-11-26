, 25 ноября, под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции.

На заседании были рассмотрены вопросы реализации работы по формированию антикоррупционной культуры в рамках государственного социального заказа, а также результаты внешнего анализа и мониторинга коррупционных рисков.

Участники заседания уделили особое внимание эффективности и результативности проведенных по данным направлениям мероприятий.

Аким области поручил ответственным управлениям всесторонне проанализировать итоги проделанной работы, проверить ее реальную эффективность. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость организации мероприятий, ориентированных на конкретный результат и приносящих реальную пользу обществу.

Пресс-служба акима Мангистауской области