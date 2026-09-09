Нурдаулет Килыбай поручил обеспечить конкретные решения по обращениям жителей Мангистау

Сегодня, 9 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провел личный прием граждан в Центре приема граждан города Актау.

Жители региона обратились по вопросам обеспечения жильем, занятости, здравоохранения, земельных отношений, образования и другим социально значимым вопросам.

По каждому обращению аким области дал конкретные поручения ответственным государственным органам и акиматам городов и районов. Руководителям поручено детально изучить обстоятельства обращений, принять необходимые меры в рамках законодательства и обеспечить своевременное информирование граждан о результатах.

«Каждое обращение гражданина требует внимательного и объективного рассмотрения. Важно не ограничиваться формальным ответом, а детально изучить ситуацию, обеспечить соблюдение законных прав и интересов граждан и принять необходимые меры», — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Личный прием является одним из важных инструментов прямого взаимодействия власти с населением. Регулярное проведение таких приемов позволяет непосредственно выслушать жителей, разобраться в конкретных ситуациях и определить действенные пути решения проблем.

Пресс-служба акима Мангистауской области