В рамках рабочей поездки в Каракиянский район аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с местными жителями, принял граждан по личным вопросам.

В ходе приема жители района подняли вопросы здравоохранения, общественного транспортного сообщения, образования, обеспечения жильем, развития спорта и социальной поддержки. Также были выслушаны обращения граждан, касающихся вопроса трудоустройства.

Аким области отметил, что озвученные жителями предложения и обращения не останутся без внимания, дал ряд конкретных поручений ответственным управлениям и государственным органам, а также районному акимату.

В частности, поручено всесторонне изучить каждое обращение в рамках действующего законодательства, рассмотреть пути их решения, держать на контроле ход исполнения поднятых вопросов.

Пресс-служба акима Мангистауской области