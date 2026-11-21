20 ноября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил с рабочей поездкой Каракиянский район, встретился с жителями. В ходе встречи были озвучены итоги социально-экономического развития района, обсуждены задачи на предстоящий период и волнующие население вопросы.

На собрании и.о. акима района Талгат Алтынгалиев доложил о проделанной работе за 10 месяцев текущего года и основных макроэкономических показателях.

На сегодняшний день население Каракиянского района превышает 35 тысяч человек. В районе проведен ряд мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры, повышение качества жизни населения и укрепление экономического потенциала.

В сфере здравоохранения жителям района оказывают услуги 14 медицинских учреждений. В этом году при районной поликлинике открылся «Центр лучших практик», что расширило возможности предоставления качественных медицинских услуг населению. Центр оснащен современным лабораторным оборудованием.

В целях развития культурной инфраструктуры в населенном пункте станция Каракия начато строительство сельского клуба на 100 мест.

Жители полностью обеспечены централизованной питьевой водой. В текущем году в селе Курык завершено строительство резервуара для воды емкостью 4 тысячи кубических метров, в селе Жетыбай сдан в эксплуатацию проект реконструкции производственной станции очистки волжской воды. В селах Бостан и Сенек ведется строительство дренажных систем. За отчетный период в селе Бостан завершены строительно-монтажные работы на участке дороги протяженностью 2,3 километра.

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» на территории района на регулярной основе проводятся мероприятия по озеленению, санитарной чистоте и благоустройству. Согласно представленным данным, высажено 7 625 зеленых насаждений.

В населенных пунктах района построены 8 воркаут-площадок и 4 открытые спортивные площадки, установлены системы освещения. Также уложено 8 240 квадратных метров пешеходных дорожек, обновлены 22 остановочных павильона, введен в эксплуатацию ряд объектов благоустройства.

Географическое положение и транспортная инфраструктура Каракиянского района открывают возможности для расширения его транзитного и логистического потенциала. За отчетный период через многофункциональный морской терминал «Саржа» ТОО «Semurg Invest» и зерновой терминал ТОО «Kaspi Grain Way» отгружено 131 тысяча тонн цветных металлов и 45,7 тысячи тонн пшеницы.

Через порт «Ерсай» принято 7,2 тысячи тонн транзитных тяжеловесных грузов, всего перевезено 2,6 миллиона тонн грузов.

В настоящее время ведутся работы по дноуглублению акватории порта «Ерсай», прокладке железнодорожной линии и строительству причала. Близятся к завершению работы по модернизации и техническому оснащению пункта пропуска «Темир Баба». После реализации проекта пропускная способность пункта увеличится с 200 до 400 автомобилей в сутки.

Кроме того, близ села Курык запущен центр придорожного сервиса ТОО «Kaspi Union». На сегодняшний день здесь функционируют стоянка для грузового транспорта, автозаправочная станция и общежитие.

В целях поддержки животноводства и обеспечения водой скота на пастбищах в населенных пунктах района вырыто 7 колодцев. Завершено строительство ветеринарной станции в селе Курык, ведутся работы по ее вводу в эксплуатацию.

В районе также реализуется новый проект, направленный на развитие рыбного хозяйства. Компания «Органик Фиш» установила в море на расстоянии 10 миль от побережья мыса Песчаный специальные сетчатые садки, выпустила в них 20 тысяч мальков. Цель проекта — выращивание каспийского лосося. До 2030 года планируется довести объем производства рыбы до 5 тысяч тонн в год.

Высоким потенциалом район обладает и в сфере туризма. На сегодняшний день здесь насчитывается 20 природных достопримечательностей и 12 туристических маршрутов. Особенно растет поток туристов в урочища Онере, Кокесем и Бозжыра. В целях развития туристической инфраструктуры ведется строительство автомобильной дороги протяженностью 14,9 километра до урочища Бозжыра.

Продолжается работа по диверсификации экономики района и улучшению инвестиционного климата. С начала года запущены три инвестиционных проекта, в результате чего создано 31 новое рабочее место.

В ходе встречи жители района подняли актуальные вопросы, касающиеся внутрисельского общественного транспорта, трудоустройства, обеспечения жильем, сфер здравоохранения, спорта и образования.

Аким области Нурдаулет Килыбай выслушал обращения и предложения граждан, дал конкретные поручения районному акимату и руководителям ответственных управлений по изучению и решению поднятых проблем в рамках законодательства. Также поручил взять исполнение работ по каждому вопросу на контроль.

Пресс-служба акима Мангистауской области