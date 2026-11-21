Сегодня, 20 ноября, в рамках рабочей поездки в Каракиянский район аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил общеобразовательную школу-гимназию в селе Курык, осмотрел текущее состояние объекта образования.

Здание школы было введено в эксплуатацию в августе 2009 года. Общая площадь строения - 10 970,1 квадратных метра. 23 июля 2025 года в актовом зале учебного заведения произошло обрушение потолка. В результате инцидента пострадавших не было.

Площадь поврежденного актового зала составляет около 619,07 квадратных метра. После происшествия вход в зал был признан опасным. Кроме того, повреждены потолочные перекрытия прилегающих к актовому залу коридоров и ряда помещений.

Отметим, что до инцидента в школе в две смены обучались 1348 учащихся. В организации образования работают 196 сотрудников. Ранее здание школы аварийным не признавалось. В настоящее время планируются ремонтно-восстановительные работы.

До завершения ремонта и восстановления школы учащиеся и педагогический коллектив размещены в близлежащих организациях образования села Курык. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса школьники распределены по классам в три школы. Кроме того, учащиеся обеспечены горячим питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В ходе рабочей поездки аким области дал соответствующие поручения ответственным представителям отрасли касательно состояния объекта образования. Также глава региона поручил принять необходимые меры в рамках действующего законодательства в отношении подрядной организации, построившей здание.

Пресс-служба акима Мангистауской области