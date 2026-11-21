В рамках рабочей поездки в Каракиянский район глава региона Нурдаулет Килыбай посетил Каракиянскую центральную районную больницу, ознакомился с состоянием медицинского учреждения.

Здание Каракиянской центральной районной больницы было введено в эксплуатацию в 1978 году. Общая площадь трехэтажного типового здания с подвалом составляет 3 458 квадратных метров, строительный объем — 17 296 кубических метров. Медицинское учреждение рассчитано на 55 койко-мест.

В здании больницы в 2007 году был проведен капитальный, в 2020 году — текущий ремонт. Тем не менее нынешнее состояние строения требует проведения капитального ремонта и реконструкции.

На сегодняшний день на балансе больницы числится 11 единиц санитарного автотранспорта. В целях создания условий для оказания оперативной и доступной медицинской помощи организациями здравоохранения в отдаленных сельских населенных пунктах по одной санитарной автомашине выделено врачебным амбулаториям сел Сенек, Бостан и Куланды, а также фельдшерско-акушерскому пункту на станции «Болашак». За поликлиникой села Курык закреплены две машины, а остальные пять единиц санитарного автотранспорта находятся на обслуживании Каракиянской центральной районной больницы.

В ходе рабочей поездки аким области обратил внимание на состояние здания больницы, отметил необходимость его обновления. В этой связи рассматриваются вопросы проведения капитального ремонта и восстановительных работ, охватывающих все три этажа здания, а также модернизации гаража в рамках реконструкции.

Пресс-служба акима Мангистауской области